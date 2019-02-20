08:47 | Футбол — Лига чемпионов

Рибери провел 100-й матч в еврокубках в составе "Баварии"

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"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник мюнхенцев Франк Рибери вышел на замену на 81-й минуте встречи.

Таким образом, француз провел свой 100-й матч в составе "Баварии" в еврокубках. Напомним, что Рибери выступает за мюнхенцев с 2007 года.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Столько же побед в главном европейском клубном турнире в активе у "Баварии".

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