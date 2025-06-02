PARI запустила LED-трак в Мюнхене с сообщениями фанатов из России в день финала Лиги чемпионов

Букмекерская компания PARI помогла российским фанатам «ПСЖ» и «Интера» стать чуть ближе к своим командам в финале Лиги чемпионов. Их поддержку и теплые пожелания увидел весь Мюнхен в день решающего матча главного клубного турнира Европы.

Компания запустила специальный бот, в котором болельщики могли оставить свои весточки для парижан и миланцев. Это были слова поддержки финалистам, а также фотографии в мерче одной из команд. Футбольные фанаты оставили 559 уникальных сообщений. Авторы 100 лучших посланий получили фрибеты от PARI, а 30 лучших пожеланий, которые отобрал амбассадор компании, телеведущий Дмитрий Губерниев, увидели в Германии в день финала.

«Пусть 31 мая 2025 года в небе над Мюнхеном вспыхнут огни Парижа!» — писал поклонник «ПСЖ».

«Форца, «Интер»! Пусть каждая игра будет шагом к триумфу! Верим в вашу победу — вперед за титулами!» — отвечал ему фанат миланского клуба.

А один из болельщиков процитировал легендарную фразу Василия Уткина «Играйте в футбол».

31 мая по Мюнхену колесил специальный LED-трак от PARI, на котором разместили самые теплые пожелания игрокам «ПСЖ» и «Интера», а также фотографии авторов. Яркий автомобиль объехал весь центр Мюнхена, стал объектом внимания фанатов обеих команд и органично влился в атмосферу финала, завершив свой путь у «Альянц Арены».

В решающем матче Лиги чемпионов-2024/25 «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.