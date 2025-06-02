Митрюшкин — о победе «ПСЖ» Сафонова в Лиге чемпионов: «Это суперуспех»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин поздравил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

31 мая парижане разгромили «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. Российский вратарь провел всю игру в запасе.

«Думаю, каждый рад за Матвея. Это высшая клубная награда. Это суперуспех. Мы его поздравляем«, — сказал Митрюшкин.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.