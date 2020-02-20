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Холанн, Ллорис, Лоди и Хатебур претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

20 февраля 2020, 02:38

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эрлин Холанн («Боруссия»), Юго Ллорис («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико») и Ханс Хатебур («Аталанта»?). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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