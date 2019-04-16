Фергюсон вернулся на "Камп Ноу". Фото

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон прилетел на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Барселоной". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.
– Посмотрите, кто вернулся на "Камп Ноу" 20 лет спустя! – написано в официальном Твиттере еврокубка.
В финале Лиги чемпионов-1999, который состоялся на "Камп Ноу", "МЮ" под руководством Фергюсона обыграл "Баварию" (2:1). Отметим, что победный мяч забил нынешний главный тренер англичан Уле Гуннар Сульшер.
Look who's back at the Camp Nou, 20 years later!– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 апреля 2019 г.
🔴 Sir Alex Ferguson 🏆#UCL pic.twitter.com/6km5109TsW
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