21:15 16 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Фергюсон вернулся на "Камп Ноу". Фото

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон прилетел на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Барселоной"Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

– Посмотрите, кто вернулся на "Камп Ноу" 20 лет спустя! – написано в официальном Твиттере еврокубка.

В финале Лиги чемпионов-1999, который состоялся на "Камп Ноу", "МЮ" под руководством Фергюсона обыграл "Баварию" (2:1). Отметим, что победный мяч забил нынешний главный тренер англичан Уле Гуннар Сульшер.

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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