Голы Медины и Зорина принесли «Спартаку» победу над «Родиной»

«Спартак» победил «Родину» в товарищеском матче — 2:1. Игра прошла на базе красно-белых в Тарасовке.

На 7-й минуте Даниил Зорин вывел «Спартак» вперед. На 34-й минуте Артем Максименко сравнял счет, реализовав пенальти, а на 76-й минуте Хесус Медина забил победный гол.

В сезоне-2024/25 «Спартак» с 57 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Родина» с 50 баллами стала седьмой в первой лиге.

Товарищеские матчи. Клубы. .

11 июля 2025, 19:00. Тарасовка (Московская область)

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Родина» (Москва) — 2:1 (1:1)

Голы: Зорин, 7 (1:0). А.Максименко, 34 — с пенальти (1:1). Медина, 76 (2:1).

«Спартак»: А.Максименко (Помазун, 46), Мангаш, Зобнин, Пруцев, Денисов, Зорин, Дмитриев (Медина, 46), Массалыга, Гузиев, Кузнецов, Высоченко.

«Родина»: Айдаров, Сокол, Мещанинов, Бессмертный, Гордюшенко, Фищенко, Крижан, Ушатов, Корян (Андреев, 79), А.Максименко, Абдусаламов.

Предупреждения: Корян, 17. Высоченко, 32. Мещанинов, 47. Гузиев, 49.

11 июля. Московская область. Стадион «Тарасовка».