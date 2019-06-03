Фанаты "МЮ" требуют продать Санчеса за лайк под фото Окслейда-Чемберлена с кубком ЛЧ

Болельщики "Манчестер Юнайтед" обсуждают решение нападающего Алексиса Санчеса, который поставил лайк под фотографией полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейда-Чемберлена, где его команда празднует победу в Лиге чемпионов.

Фанаты с большим интересом встретили это действие со стороны Санчеса.

"Санчесу действительно так сильно понравилась фотография Окслейда-Чемберлена с кубком ЛЧ? Меня не волнует, что вы приятели. Ты – одна из самых крупных покупок "МЮ" и ничего не знаешь об этом клубе".

"Юнайтед", продайте его прямо сейчас".

"Пускай проваливает!"

"Они были друзьями в "Арсенале", вы чего?"

"Он уходит из "МЮ", поэтому ему плевать".

Санчес перешел в "МЮ" в январе 2018-го из "Арсенала" за 34 миллиона евро. Окслейд-Чемберлен и 30-летний чилиец вместе выступали за лондонцев.

В прошедшем сезоне Санчес провел 27 матчей за "красных дьяволов", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.