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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Кто не прыгает, тот англичанин». Фанаты «Химнасии» растрогали Марадону до слез

9 сентября 2019, 19:18

Фанаты аргентинской «Химнасии» очень тепло приняли нового главного тренера команды Диего Марадону. На его презентациии собрался почти полный стадион болельщиков, которые начали скандировать кричалку в адрес легенды аргентинского футбола.

В ней были слова «кто не прыгает, тот англичанин». Марадона в ответ на это попрыгал на месте. Он был растроган теплым приемом и даже не смог сдержать слез.

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