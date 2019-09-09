«Кто не прыгает, тот англичанин». Фанаты «Химнасии» растрогали Марадону до слез
9 сентября 2019, 19:18
Фанаты аргентинской «Химнасии» очень тепло приняли нового главного тренера команды Диего Марадону. На его презентациии собрался почти полный стадион болельщиков, которые начали скандировать кричалку в адрес легенды аргентинского футбола.
В ней были слова «кто не прыгает, тот англичанин». Марадона в ответ на это попрыгал на месте. Он был растроган теплым приемом и даже не смог сдержать слез.
«If you don't jump, you're an Englishman!» ?— Goal (@goal) September 9, 2019
New Gimnasia manager Diego Maradona was brought to tears by an Argentine chant recalling his «Hand of God' goal against England ?? pic.twitter.com/b4W9r1ByVJ
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