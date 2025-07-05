Ротенберг: «Сочи» необходимо закрепиться в РПЛ в ближайший сезон»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон.

«Сочи» в ближайший сезон необходимо закрепиться в РПЛ. Выигрывать каждый матч, ни одного не проигрывать. Конкретных целей не ставим, но задачи конкретные есть, работаем над их исполнением. Главное методично работать и развивать наши многочисленные таланты», — сказал Ротенберг «СЭ».

4 июля «Сочи» исполнилось 7 лет со дня основания.

В прошлом сезоне «Сочи» занял пятое место в первой лиге и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.