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Дончич назвал любимого футболиста и клуб

27 марта 2020, 06:23
Лука Дончич. Фото NBA
Лука Дончич. Фото NBA
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Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич рассказал, что следит за футболом. Ему нравится «Реал» и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Я всегда болел за «Реал», — сказал Дончич в интервью Verizon. — Смотрел матчи мадридской команды. Мне нравилась она. Любимым игроком был Криштиану Роналду. Он перешел в «Реал», когда мне было 13 лет.

Однажды на рождественском ужине оказался за одним столом с Роналду. Мне было 16 лет и разволновался, поэтому даже ничего у португальца не спросил.

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