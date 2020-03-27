Дончич назвал любимого футболиста и клуб

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич рассказал, что следит за футболом. Ему нравится «Реал» и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Я всегда болел за «Реал», — сказал Дончич в интервью Verizon. — Смотрел матчи мадридской команды. Мне нравилась она. Любимым игроком был Криштиану Роналду. Он перешел в «Реал», когда мне было 13 лет.

Однажды на рождественском ужине оказался за одним столом с Роналду. Мне было 16 лет и разволновался, поэтому даже ничего у португальца не спросил.