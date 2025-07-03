«Никс» близки к заключению контракта с тренером Брауном

«Никс» завершают переговоры о назначении новым главным тренером Майка Брауна, сообщает AP со ссылкой на источник.

55-летний американец провел второе собеседование в «Никс» 1 июля.

Браун ранее работал главным тренером в «Сакраменто», «Кливленде», «Лейкерс», а также в сборной Нигерии. Его признавали лучшим тренером НБА в 2009 и 2023 годах.

4 июня «Никс» объявили об увольнении Том Тибодо, с которым клуб проиграл «Индиане» (2-4) в полуфинальной серии плей-офф НБА. Команда впервые с 2000 года дошла до финала Восточной конференции.