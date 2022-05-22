Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сидаков признался, что задумывался о переходе в ММА

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков порассуждал на тему возможного перехода в ММА.

«Да, задумывался [о переходе в ММА], мне нравится, — сказал Сидаков в интервью «СЭ». — Но в борьбе все получается и просто надеемся, что все будет хорошо, все наладится. А так, да, чтобы перейти в ММА, надо все по-новому начинать, пахать, а здесь я уже только надо оттачивать и исправлять какие-то ошибки, недочеты. В ММА надо начинать все по-новому... Уже и здоровье не позволяет, бывают микротравмы, что-то болит, поэтому я пока здесь — в борьбе».

Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг.