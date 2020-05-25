«Мне хорошо, а Малычу отлично». Губерниев отреагировал на новые стильные фото Кастеровой

Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram.

«Хорошие новости! Жизнь начинает возвращаться в привычный темп. Оживляются пляжи и парки, на днях в Майами открыли некоторые бутики и рестораны. Уже можно посидеть в культовом «carpaccio» или «makoto» столики, конечно, поредели — всех гостей сажают через стол на безопасном расстоянии друг от друга. Официанты в перчатках и масках, но все это такие мелочи по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь от «светской» атмосферы и выхода в люди. Укладка, шпильки, любимая футболка, как вам?» — написала в Instagram Кастерова.

«Мне хорошо, а Малычу отлично», — отреагировал в комментариях телекомментатор Дмитрий Губерниев, который ранее работал вместе с Анной Кастеровой.