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1 марта, 06:39

Фрех стала первой финалисткой турнира в Мериде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Польская теннисистка Магдалена Фрех обыграла китаянку Чжан Шуай в матче полуфинала турнира в Мериде — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 37 минут.

В финале Фрех встретится с победительницей пары Ясмин Паолини (Италия, 1, WC) — Кристина Букша (Испания).

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Магдалена Фрех (Польша) — Чжан Шуай (Китай, Q) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

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Теннис
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