Фрех стала первой финалисткой турнира в Мериде
Польская теннисистка Магдалена Фрех обыграла китаянку Чжан Шуай в матче полуфинала турнира в Мериде — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 37 минут.
В финале Фрех встретится с победительницей пары Ясмин Паолини (Италия, 1, WC) — Кристина Букша (Испания).
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Магдалена Фрех (Польша) — Чжан Шуай (Китай, Q) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:3
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