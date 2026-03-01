Теннис
1 марта, 02:43

Таунсенд выиграла у Крюгер и сыграет в финале турнира в Остине

Павел Лопатко

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд победила соотечественницу Эшлин Крюгер в полуфинале турнира в Остине — 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. 29-летняя Таунсенд (119-й номер мирового рейтинга) сделала 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-поинтов. На счету ее 21-летней соперницы (103-я ракетка мира) 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 из 8 реализованных брейк-поинтов.

В финале Таунсенд встретится с американкой Пейтон Стирнс.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Таунсенд (США, WC) — Эшлин Крюгер (США) — 7:6 (8:6), 6:3

Тэйлор Таунсенд
