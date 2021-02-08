Медведева не пустили на центральный корт. Он проиграл конкуренцию греку

После трех титулов подряд россиянин Даниил Медведев начнет турнир «Большого шлема», в который он входит одним из фаворитов, не на центральном корте.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание второго игрового дня. Вторник на главной арене Рода Лэйвера откроет действующая чемпионка Australian Open среди женщин София Кенин, следом в утренней программе стоят игры с участием пятой ракетки мира украинки Элины Свитолиной и второго номера рейтинга у мужчин испанца Рафы Надаля. Который, кстати, из-за проблем со спиной полностью пропустил недавний Кубок АТР.

В вечернем расписании главной площадки стоят матчи первой ракетки мира у женщин австралийки Эшли Барти (что более чем логично) и игра пятого сеяного у мужчин Стефаноса Циципаса из Греции против французского ветерана Жиля Симона. А вот победитель итогового чемпионата ATP и обладатель Кубка АТР Даниил Медведев на центральный корт не пробился — он сыграет третьим запуском на второй по значимости (и третьей по вместимости) арене имени Маргарет Корт. Выиграть борьбу за внимание организаторов россиянину не помогли ни более высокий рейтинг, чем у Циципаса, ни серия из 10 подряд побед над игроками из топ-10. Тем более удивительно, что Даниил стал единственным игроком из первой пятерки, как у мужчин, так и у женщин, кого не удостоили появлением на арене Рода Лэйвера в первом круге.

Канадская угроза

Впрочем, если составители программы выбирали между Медведевым и Циципасом, то их легко понять — в Австралии проживает значительная греческая диаспора, представители которой обязательно придут посмотреть на соотечественника. Сам Циципас не раз говорил, что турнир в Мельбурне для него, по сути, домашний. А Медведеву шанс сыграть на центральном корте, надеемся, еще представится.

Если, конечно, Даниил сам не оступится. Ведь в первом раунде ему достался самый серьезный соперник из всех наших теннисистов. Даже дебютантам турниров «Большого шлема» Аслану Карацеву и Роману Сафиуллину жребий предложил соперников с рубежа первой и второй сотни мирового рейтинга: первый уже обыграл итальянца Джанлугу Магера, второй сыграет с белорусом Ильей Ивашко. Такого же порядка оппонент у Андрея Рублева — немец Янник Ханфманн. А Карену Хачанову и вовсе предстоит поединок с обладателем wild card Александром Вукичем из Австралии, которого и не каждый специалист знает.

А вот к Медведеву жребий явно неблагосклонен — представитель Канады чешского происхождения Вашек Поспишил сейчас стоит в рейтинге 61-м, но несколько лет назад входил в топ-30. Еще он выигрывал Уимблдон в парном разряде и в прошлом году уже огорчал Даниила на турнире в Роттердаме.

Да, лучшие годы в карьере 30-летнего Поспишила позади, на пике он был с 2013-го по 2015-й, когда Медведев еще оканчивал среднюю школу и менял теннисный клуб «Будь здоров» в поселке Мосрентген на французский Антиб, где ему предстояло вырасти в суперзвезду. Затем чешского канадца стали мучать травмы и нестабильность в игре. Но сделав операцию на спине в 2019-м, через год Поспишил вернулся в первую сотню рейтинга — он дошел до двух финалов, в Монпелье и Софии, на US Open остановился в четвертом круге. И обыграл Медведева — дело было в феврале, еще до пандемии и остановки сезона.

Кстати, и другим российским игрокам Поспишил отлично знаком: на US Open-2019 он обыграл Карена Хачанова, а затем в полуфинале Кубка Дэвиса того же года уступил Андрею Рублеву в одиночке, но вместе с Денисом Шаповаловым выиграл решающую парную встречу у Рублева и Хачанова. Габаритами 193-сантиметровый Поспишил немногим уступает Медведеву и играет в энергозатратный атакующий теннис, с мощной подачей и ударами с форхэнда. В удачный день он может быть крайне опасен. Хотя если Медведев хочет претендовать на высокие места, то канадца надо не просто побеждать, а делать это уверенно, с минимальной затратой сил.

Счет сенсациям открыт

Конечно, сенсации на этом Australian Open будут, но очень не хочется, чтобы одной из них стала победа Поспишила. Тем временем мужская сетка в первый день уже потеряла одного представителя топ-10. Француз Гаэль Монфис почти четыре часа мучился с молодым финном Эмилем Руусувуори и все-таки проиграл ему в пяти сетах, допустив 64 невынужденных ошибки. Также проиграл еще один француз, 25-й номер посева Бенуа Пэр — выбивший его белорус Егор Герасимов теперь сыграет с россиянином Карацевым.

У девушек в первом же круге вылетела чемпионка 2016 года, трехкратная победительница «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Ангелик Кербер, причем первый сет Бернарде Пера из США она отдала всухую. Приятную для российских болельщиков сенсацию преподнесла Анастасия Потапова. Победительница юношеского Уимблдона-2016 разгромила 24-ю ракетку турнира американку Элисон Риске.

Увы, не смогла ничего противопоставить третьей ракетке мира Наоми Осаке Анастасия Павлюченкова. Россиянка трижды за последние четыре сезона доходила в Австралии до четвертьфинала, но на этот раз провела на кортах «Мельбурн Парка» чуть больше часа. Зато достаточно уверенно преодолели барьер первого круга Вероника Кудерметова, во второй раз за месяц победившая украинку Марту Костюк, и Дарья Касаткина, обыгравшая стоящую на 300 позиций ниже ее в рейтинге британку Кэти Бултер.

Открытый чемпионат Австралии. Первый круг

Мужчины

Аслан Карацев (Россия, Q) — Джанлука Магер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Гаэль Монфис (Франция, 10) — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

Александр Зверев (Германия, 6) — Маркос Хирон (США) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2

Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3

Евгений Герасимов (Белоруссия) — Бенуа Пэр (Франция, 25) — 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5

Милош Раонич (Канада, 15) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2

Женщины

Наоми Осака (Япония, 3) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 6:2

Дарья Касаткина (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания, PR) — 6:1, 6:4

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:6 (7:5)

Анастасия Потапова (Россия) — Элисон Риске (США, 24) — 6:2, 6:1

Бернарда Пера (США) — Ангелика Кербер (Германия, 23) — 6:0, 6:4

Серена Уильямс (США, 10) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:1

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Моника Бузарнеску (Румыния) — 6:2, 4:6, 6:3

Винус Уильямс (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 6:2

Ига Швентек (Польша, 15) — Аранта Рус (Нидерланды) — 6:1, 6:3