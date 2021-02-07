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Красота Курниковой, слезы Шараповой и буря Сафина. Australian Open — наш

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 17:00
Анна Курникова, Марат Сафин, Мария Шарапова. Фото Reuters 1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP 1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP 1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP 1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP 1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP 1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP 1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP 1999 год. Анна Курникова. Фото AFP 2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP 2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP 2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP 2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP 2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP 2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP 2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters 2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters 2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters 2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters 2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters 2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters 2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters 2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters 2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters 2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters 2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters
Анна Курникова, Марат Сафин, Мария Шарапова. Фото Reuters
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Звезды тенниса России Анна Курникова, Мария Шарапова, Марат Сафин и Евгений Кафельников: кто из наших и как побеждал на Открытом чемпионате Австралии. Осторожно, внутри много радости.

Australian Open на старте. Хочется думать, что Даниил Медведев не остановится на суперуспешных декабрьском Итоговом турнире с февральским ATP Cup и теперь шокирует теннисный мир еще раз — победой на Открытом чемпионате Австралии. Или это может быть еще один россиянин из топ-10 мирового рейтинга, Андрей Рублев. Вряд ли кто-то расстроится, если успеха добьется любой из наших теннисистов.

Пока это всего лишь мечты, не отнять приятных воспоминаний о тех сезонах, когда наши спортсмены поднимали над головой австралийский трофей. Случалось это как в одиночных, так и в парных соревнованиях. Предлагаем вспомнить, а заодно и вновь увидеть радость на лицах Анны Курниковой и Марии Шараповой, Евгения Кафельникова и Марата Сафина, а также других наших любимчиков.

В 1999 году в топ ворвался Евгений Кафельников. Сломив сопротивление шведа Томаса Энквиста (4-6, 6-0, 6-3, 7-6), сочинец стал первым российский чемпионом в истории турнира.

1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP
1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP
1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP
1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP
1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP
1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP
1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP
1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP

Но в тот же год случился успех и в парном разряде. Анна Курникова вместе с Мартиной Хингис обыграла Линдсей Дэвенпорт в паре с Натальей Зверевой (7:5, 6:3). Красота же!

1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
1999 год. Анна Курникова. Фото AFP
1999 год. Анна Курникова. Фото AFP

Спустя три года, в 2002-м, появилось доказательство того, что Курникова и Хингис отлично сыгрались. Они взяли титул во второй раз. Теперь победив в финале Даниэлу Гантухову и Аранчу Санчес-Викарио (6:2, 6:7, 6:1).

2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP
2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

В 2005-м случился еще один триумф у мужчин. Марат Сафин огорчил всю Австралию, победив местного любимца публики Ллейтона Хьюита (1:6, 6:3, 6:4, 6:4). Сафин тогда был настоящей бурей — и по игре, и по эмоциям.

2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters
2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters
2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters
2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters
2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters
2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters
2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters
2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters

И снова в этот же год в парном разряде ждал успех. Светлана Кузнецова вместе с австралийкой Алисией Молик (тут публика уже была довольна) не оставили шансов американкам Линдсей Дэвенпорт и Корине Морариу (6:3, 6:4).

2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP
2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP
2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP
2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP
2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP
2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP

В 2008-м случилась большая победа Марии Шараповой. В финале наша красавица переиграла красавицу сербскую — Ану Иванович (7:5, 6:3). Обе девушки после матча не смогли сдержать слез, каждая по своим причинам, а многочисленные поклонники Шараповой ликовали.

2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters
2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters
2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters
2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters
2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters
2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters
2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters
2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters

В 2012-м в парном разряде наконец-то случился чисто российский триумф. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева были сильнее итальянок Сары Эррани и Роберты Винчи (5:7, 6:4, 6:3).

2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters
2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters
2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters
2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters
2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters
2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters

Было бы неплохо, если бы в конце февраля этот список пополнился новым лицом, а, может, даже двумя или тремя? В списке победителей уже очень давно не мелькали знакомые фамилии вместе с российским триколором. И эти надежды совсем не пустые. Ждем.

Australian Open 2021 — первый турнир «Большого шлема» в сезоне. Он запланирован в период с 8 по 21 февраля. Матчи пройдут на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-парк». Призовой фонд соревнований составит 55,2 миллиона долларов.

Даты, расписание, участники, фавориты Открытого чемпионата Австралии — в материале «СЭ» на этой странице.

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