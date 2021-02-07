Звезды тенниса России Анна Курникова, Мария Шарапова, Марат Сафин и Евгений Кафельников: кто из наших и как побеждал на Открытом чемпионате Австралии. Осторожно, внутри много радости.

Australian Open на старте. Хочется думать, что Даниил Медведев не остановится на суперуспешных декабрьском Итоговом турнире с февральским ATP Cup и теперь шокирует теннисный мир еще раз — победой на Открытом чемпионате Австралии. Или это может быть еще один россиянин из топ-10 мирового рейтинга, Андрей Рублев. Вряд ли кто-то расстроится, если успеха добьется любой из наших теннисистов.

Пока это всего лишь мечты, не отнять приятных воспоминаний о тех сезонах, когда наши спортсмены поднимали над головой австралийский трофей. Случалось это как в одиночных, так и в парных соревнованиях. Предлагаем вспомнить, а заодно и вновь увидеть радость на лицах Анны Курниковой и Марии Шараповой, Евгения Кафельникова и Марата Сафина, а также других наших любимчиков.

В 1999 году в топ ворвался Евгений Кафельников. Сломив сопротивление шведа Томаса Энквиста (4-6, 6-0, 6-3, 7-6), сочинец стал первым российский чемпионом в истории турнира.

1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP

1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP

1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP

1999 год. Евгений Кафельников. Фото AFP

Но в тот же год случился успех и в парном разряде. Анна Курникова вместе с Мартиной Хингис обыграла Линдсей Дэвенпорт в паре с Натальей Зверевой (7:5, 6:3). Красота же!

1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

1999 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

1999 год. Анна Курникова. Фото AFP

Спустя три года, в 2002-м, появилось доказательство того, что Курникова и Хингис отлично сыгрались. Они взяли титул во второй раз. Теперь победив в финале Даниэлу Гантухову и Аранчу Санчес-Викарио (6:2, 6:7, 6:1).

2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

2002 год. Анна Курникова и Мартина Хингис. Фото AFP

В 2005-м случился еще один триумф у мужчин. Марат Сафин огорчил всю Австралию, победив местного любимца публики Ллейтона Хьюита (1:6, 6:3, 6:4, 6:4). Сафин тогда был настоящей бурей — и по игре, и по эмоциям.

2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters

2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters

2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters

2005 год. Марат Сафин. Фото Reuters

И снова в этот же год в парном разряде ждал успех. Светлана Кузнецова вместе с австралийкой Алисией Молик (тут публика уже была довольна) не оставили шансов американкам Линдсей Дэвенпорт и Корине Морариу (6:3, 6:4).

2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP

2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP

2005 год. Светлана Кузнецова и Алисия Молик. Фото AFP

В 2008-м случилась большая победа Марии Шараповой. В финале наша красавица переиграла красавицу сербскую — Ану Иванович (7:5, 6:3). Обе девушки после матча не смогли сдержать слез, каждая по своим причинам, а многочисленные поклонники Шараповой ликовали.

2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters

2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters

2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters

2008 год. Мария Шарапова. Фото Reuters

В 2012-м в парном разряде наконец-то случился чисто российский триумф. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева были сильнее итальянок Сары Эррани и Роберты Винчи (5:7, 6:4, 6:3).

2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters

2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters

2012 год. Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. Фото Reuters

Было бы неплохо, если бы в конце февраля этот список пополнился новым лицом, а, может, даже двумя или тремя? В списке победителей уже очень давно не мелькали знакомые фамилии вместе с российским триколором. И эти надежды совсем не пустые. Ждем.

Australian Open 2021 — первый турнир «Большого шлема» в сезоне. Он запланирован в период с 8 по 21 февраля. Матчи пройдут на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-парк». Призовой фонд соревнований составит 55,2 миллиона долларов.

Даты, расписание, участники, фавориты Открытого чемпионата Австралии — в материале «СЭ» на этой странице.