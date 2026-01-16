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16 января, 23:58

Медведев — о настрое перед Australian Open: «Ощущаю, что сильно прогрессирую»

Сергей Ярошенко

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем настрое перед Australian Open-2026.

Ранее 29-летний россиянин стал победителем турнира в Брисбене, обыграв в финале американца Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

«Победа в Брисбене была важной, но я чувствую, что работаю настолько хорошо, что даже если бы не стал чемпионом, то все равно приехал бы на Australian Open с большой уверенностью в себе. У меня было время много тренироваться в межсезонье с новой командой, и я ощущаю, что сильно прогрессирую», — приводит слова теннисиста Punto De Break.

В первом круге турнира «Большого шлема» в Австралии Медведев сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом.

Даниил Медведев.Медведев и Андреева получили очень серьезных соперников. Итоги жеребьевки Открытого чемпионата Австралии

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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