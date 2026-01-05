Медведев о победе над Фучовичем: «Доволен первым матчем в году»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над венгром Мартоном Фучовичем (6:2, 6:3) в первом круге турнира в Брисбене.

«Я играл отлично, доволен своим уровнем. Я мог бы пару раз лучше сыграть на подаче, но в целом я отлично играл с задней линии. Доволен своим первым матчем в этом году», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

Медведев одержал первую победу в 2026 году. Его соперником во втором круге турнира в Брисбене станет американец Фрэнсис Тиафо.