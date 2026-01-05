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Теннисист Коккинакис: «Мне пересадили сухожилие мертвого донора, чтобы прикрепить мышцу к плечу»

Руслан Минаев

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал, что перенес уникальную операцию на грудной мышце в феврале 2025 года.

«То, через что мне пришлось пройти за последние 12 месяцев, — просто безумие. Раньше я мог выиграть один матч, показать отличный теннис, а у меня просто не было сил на следующие раунды. По сути, мне отрезали половину грудной мышцы, был шрам, с которым я играл лет пять. Я обращался к нескольким хирургам, которые не хотели меня оперировать. Они считали, что это рискованно. В теннисе такое никогда не делали. Мне пересадили аллотрансплантат ахиллова сухожилия. По сути, сухожилие мертвого донора, чтобы прикрепить мышцу к плечу», — рассказал 29-летний Коккинакис на пресс-конференции турнира в Брисбене.

4 января он впервые вышел на корт после паузы. В паре с соотечественником Ником Кирьосом они обыграли дуэт Мэттью Эбдена/Раджив Рама (Австралия/США) в первом круге турнира в Брисбене — 5:7, 6:4, 10:8.

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Теннис
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