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Сегодня, 22:11

Губерниев назвал Лифинцева и Петрова лучшими спортсменами России в 2024 году

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на установление россиянами мирового рекорда в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4х100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.18,68 и установили новый мировой рекорд.

«Конечно, это жирный восклицательный знак, который всем запомнится. И я думаю, что это даже не вишенка на торте, а основное блюдо — мировой рекорд в эстафете. И еще раз хочу сказать, что Лифинцев вместе с каноистом Захаром Петровым — лучшие спортсмены России в уходящем году. А спортсменам хочу пожелать, пловцам, больше самостоятельности. Ребята, учитесь принимать решение сами. Не слушайтесь дедулек и бабулек, которые выживают из ума и не ведают, что творят», — сказал Губерниев «СЭ».

Серебро завоевала сборная США (3.19,03). Тройку медалистов замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте США, третье место заняла сборная Канады.

Плавание
Дмитрий Губерниев
Захар Петров
Мирон Лифинцев
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