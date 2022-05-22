США — Чехия: Пастрняк разделается с коллегами по НХЛ
23 мая 2022 года США и Чехия встретятся в игре группового этапа чемпионата мира по хоккею. Будущие соперники — одни из фаворитов в борьбе за выход в плей-офф от группы Б. Игра пройдет на «Нокиа-Арене» и начнется в 16.20 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru стартует в 16.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают чехов фаворитами. Поставить на победу команды Кари Ялонена в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — около 54%. Успех США предложен с котировкой 3.40 (26%). Ничья по итогам трёх периодов оценена в 4.50 (20%).
Также есть широкий выбор вариантов ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.60, Ф2(+1.5) — за 1.16;
• Ф1(+1.5) идет за 1.60, Ф2(-1.5) — за 2.18.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.43, тотал меньше — за 2.60. ТБ 5.5 доступен за 1.87, с таким же коэффициентом можно поставить на тотал меньше 5.5 гола.
Рынок «обе забьют» оценен в 1.08, обратная ставка предложена за 6.60.
США — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года
Соперники по шестому туру группового этапа стартовали на турнире не без проблем. США после пяти туров набрали всего 10 очков: ожидаемо проиграли фавориту и хозяевам турнира Финляндии, а также потеряли очки в играх со Швецией и Австрией — победили только в овертайме.
Чехия уже в трех стартовых играх потерпела два поражения: уступила Швеции 3:5 и по буллитам капитулировала перед Австрией (1:2). При этом из конкурентов за место в топ-4 чехи встречались только с «Тре Крунур».
Команды в группе Б играют менее результативно, чем в группе А. Американцы за пять игр настреляли 14 шайб. Только в сложном матче с финнами (1:4) они оформили меньше трех голов, а в остальных не опустились ниже этой планки. При этом США немало пропускают: всухую победили только Великобританию, которая выжала на турнире всего четыре шайбы. В трех играх американцы вынули шайбу из своих ворот минимум дважды.
Чехи забивают еще больше — 18 шайб после пяти матчей. Пропустили почти столько же, сколько североамериканцы, — 10 голов. На турнире сборная оформила уже три разгрома: два раза победила по 5:1 и один — 4:1. Поставить на ИТБ2 (3.5) можно с коэффициентом 2.17, меньше — за 1.61.
За Чехию разыгрался лидер атаки «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Форвард ворвался в сборную по ходу турнира и провел всего два матча, но уже оформил три гола — воткнул дубль Норвегии и одну шайбу Латвии плюс оформил в каждой игре по ассисту.
В составе американцев нет такого лидера, который выдавал бы мощные индивидуальные перформансы. При этом нельзя сказать, что и командная игра США находится на высоком уровне: неуверенные встречи с Австрией и топовыми соперниками — Швецией и Финляндией — это подтверждают.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия
Чехи выглядят более совершенной командой — в составе есть звездный лидер, плюс остальные игроки стабильно набирают очки. Сборная играет результативно и всего раз на турнире оформила меньше трех забитых. При этом США действуют не слишком надежно в обороне. Скорее всего, чехи и Пастрняк продолжат голевую феерию и оторвутся от американцев в группе. Пока у команд равенство очков.
Рекомендуемая ставка: чехи забросят четыре или больше шайб с коэффициентом 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0