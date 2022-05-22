Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия 23 мая 2022 года

Чехия и США всего по разу забили на ЧМ меньше трех шайб.

23 мая 2022 года США и Чехия встретятся в игре группового этапа чемпионата мира по хоккею. Будущие соперники — одни из фаворитов в борьбе за выход в плей-офф от группы Б. Игра пройдет на «Нокиа-Арене» и начнется в 16.20 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru стартует в 16.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают чехов фаворитами. Поставить на победу команды Кари Ялонена в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — около 54%. Успех США предложен с котировкой 3.40 (26%). Ничья по итогам трёх периодов оценена в 4.50 (20%).

Также есть широкий выбор вариантов ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.60, Ф2(+1.5) — за 1.16;

• Ф1(+1.5) идет за 1.60, Ф2(-1.5) — за 2.18.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.43, тотал меньше — за 2.60. ТБ 5.5 доступен за 1.87, с таким же коэффициентом можно поставить на тотал меньше 5.5 гола.

Рынок «обе забьют» оценен в 1.08, обратная ставка предложена за 6.60.

США — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года

Соперники по шестому туру группового этапа стартовали на турнире не без проблем. США после пяти туров набрали всего 10 очков: ожидаемо проиграли фавориту и хозяевам турнира Финляндии, а также потеряли очки в играх со Швецией и Австрией — победили только в овертайме.

Чехия уже в трех стартовых играх потерпела два поражения: уступила Швеции 3:5 и по буллитам капитулировала перед Австрией (1:2). При этом из конкурентов за место в топ-4 чехи встречались только с «Тре Крунур».

Команды в группе Б играют менее результативно, чем в группе А. Американцы за пять игр настреляли 14 шайб. Только в сложном матче с финнами (1:4) они оформили меньше трех голов, а в остальных не опустились ниже этой планки. При этом США немало пропускают: всухую победили только Великобританию, которая выжала на турнире всего четыре шайбы. В трех играх американцы вынули шайбу из своих ворот минимум дважды.

Чехи забивают еще больше — 18 шайб после пяти матчей. Пропустили почти столько же, сколько североамериканцы, — 10 голов. На турнире сборная оформила уже три разгрома: два раза победила по 5:1 и один — 4:1. Поставить на ИТБ2 (3.5) можно с коэффициентом 2.17, меньше — за 1.61.

За Чехию разыгрался лидер атаки «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Форвард ворвался в сборную по ходу турнира и провел всего два матча, но уже оформил три гола — воткнул дубль Норвегии и одну шайбу Латвии плюс оформил в каждой игре по ассисту.

В составе американцев нет такого лидера, который выдавал бы мощные индивидуальные перформансы. При этом нельзя сказать, что и командная игра США находится на высоком уровне: неуверенные встречи с Австрией и топовыми соперниками — Швецией и Финляндией — это подтверждают.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия

Чехи выглядят более совершенной командой — в составе есть звездный лидер, плюс остальные игроки стабильно набирают очки. Сборная играет результативно и всего раз на турнире оформила меньше трех забитых. При этом США действуют не слишком надежно в обороне. Скорее всего, чехи и Пастрняк продолжат голевую феерию и оторвутся от американцев в группе. Пока у команд равенство очков.

Рекомендуемая ставка: чехи забросят четыре или больше шайб с коэффициентом 2.17.