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США — Чехия: Пастрняк разделается с коллегами по НХЛ

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия 23 мая 2022 года
Артемий Кутейников
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Давид Пастрняк и Филип Гронек, сборная Чехии по хоккею.
Фото Global Look Press
Чехия и США всего по разу забили на ЧМ меньше трех шайб.

23 мая 2022 года США и Чехия встретятся в игре группового этапа чемпионата мира по хоккею. Будущие соперники — одни из фаворитов в борьбе за выход в плей-офф от группы Б. Игра пройдет на «Нокиа-Арене» и начнется в 16.20 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru стартует в 16.15 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают чехов фаворитами. Поставить на победу команды Кари Ялонена в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — около 54%. Успех США предложен с котировкой 3.40 (26%). Ничья по итогам трёх периодов оценена в 4.50 (20%).

Также есть широкий выбор вариантов ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.60, Ф2(+1.5) — за 1.16;

• Ф1(+1.5) идет за 1.60, Ф2(-1.5) — за 2.18.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.43, тотал меньше — за 2.60. ТБ 5.5 доступен за 1.87, с таким же коэффициентом можно поставить на тотал меньше 5.5 гола.

Рынок «обе забьют» оценен в 1.08, обратная ставка предложена за 6.60.

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США — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года

Соперники по шестому туру группового этапа стартовали на турнире не без проблем. США после пяти туров набрали всего 10 очков: ожидаемо проиграли фавориту и хозяевам турнира Финляндии, а также потеряли очки в играх со Швецией и Австрией — победили только в овертайме.

Чехия уже в трех стартовых играх потерпела два поражения: уступила Швеции 3:5 и по буллитам капитулировала перед Австрией (1:2). При этом из конкурентов за место в топ-4 чехи встречались только с «Тре Крунур».

Команды в группе Б играют менее результативно, чем в группе А. Американцы за пять игр настреляли 14 шайб. Только в сложном матче с финнами (1:4) они оформили меньше трех голов, а в остальных не опустились ниже этой планки. При этом США немало пропускают: всухую победили только Великобританию, которая выжала на турнире всего четыре шайбы. В трех играх американцы вынули шайбу из своих ворот минимум дважды.

Чехи забивают еще больше — 18 шайб после пяти матчей. Пропустили почти столько же, сколько североамериканцы, — 10 голов. На турнире сборная оформила уже три разгрома: два раза победила по 5:1 и один — 4:1. Поставить на ИТБ2 (3.5) можно с коэффициентом 2.17, меньше — за 1.61.

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За Чехию разыгрался лидер атаки «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Форвард ворвался в сборную по ходу турнира и провел всего два матча, но уже оформил три гола — воткнул дубль Норвегии и одну шайбу Латвии плюс оформил в каждой игре по ассисту.

В составе американцев нет такого лидера, который выдавал бы мощные индивидуальные перформансы. При этом нельзя сказать, что и командная игра США находится на высоком уровне: неуверенные встречи с Австрией и топовыми соперниками — Швецией и Финляндией — это подтверждают.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею США — Чехия

Чехи выглядят более совершенной командой — в составе есть звездный лидер, плюс остальные игроки стабильно набирают очки. Сборная играет результативно и всего раз на турнире оформила меньше трех забитых. При этом США действуют не слишком надежно в обороне. Скорее всего, чехи и Пастрняк продолжат голевую феерию и оторвутся от американцев в группе. Пока у команд равенство очков.

Рекомендуемая ставка: чехи забросят четыре или больше шайб с коэффициентом 2.17.

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Сборная Чехии по хоккею
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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Сочи

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Дмитрий Полоз

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 14
П
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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Горан Чаушич

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Краснодар

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