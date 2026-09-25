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Турция — Франция: Олисе или Шерки забьют в первом матче сборной во главе с Зиданом

Прогноз на матч Лиги наций по футболу Турция — Франция 25 сентября 2026 года
Майкл Олисе.
Фото Global Look Press

25 сентября в первом туре группового этапа Лиги наций сборная Турции примет Францию. Игра пройдет на стадионе «Коджаэли» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу немецкий арбитр Феликс Цвайер.

Лига наций A. Группа 1.
25 сентября, 21:45. Kocaeli Stadium (Коджаэли)
Турция
0:1
Франция

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что Франция наберет три очка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность этого исхода — примерно 72%. Ничья котируется за 5.75 (17%), успех Турции — за 9.00 (11%).

Если хозяева не уступят (1Х), сыграет пари за 3.40.

Эксперты считают, что матч получится очень результативным: ТБ 3.5 доступен в линии за 1.82, ТМ 3.5 — за 2.00. Обмен голами предложен за 1.55, противоположный исход — за 2.40.

Семь и более ударов Франции в створ ворот предложены за 1.99. Попадание гостей в штангу или перекладину можно взять за 2.70.

Наиболее вероятным автором гола в составе команды Зинедина Зидана считается Килиан Мбаппе (1.55), у турок наиболее опасен Керем Актюркоглу (4.20).

Харри Кейн (сборная Англии).Англия упустила шанс на реванш за Евро-2024 в финале ЧМ-2026. Зато теперь примет Испанию на «Уэмбли»

Прогноз и ставка на матч Лиги наций по футболу Турция — Франция

Франция стартует в Лиге наций с новым главным тренером — легендарным Зинедином Зиданом. От экс-наставника «Реала» во главе сборной ждут очень многого, и это понимает не только он сам, но и игроки, у которых он в большом авторитете. Для Зизу важно будет начать путь с победы, поэтому состав на игру против Турции будет максимально оптимальным. На поле наверняка выйдут набравшие отличную форму к осени Майкл Олисе и Райан Шерки, которые зажигают в «Баварии» и «Ман Сити» соответственно. К голу двух наиболее креативных игроков Франции в данном случае и стоит присмотреться.

Рекомендуемая ставка: Олисе или Шерки забьют за 1.82.

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