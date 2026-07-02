FONBET вновь стал партнером марафона «Белые ночи»

Букмекер в рамках своей благотворительной программы «ДоброFON» вновь поддержит развитие массового спорта в стране, а также проведет совместную благотворительную акцию с фондом «Важные люди».

3 и 4 июля любой желающий сможет сделать вклад в доброе дело, пробежав дистанцию на интерактивной беговой дорожке на стенде «ДоброFON», который разместят на «Газпром Арене». Каждый метр на дорожке будет конвертирован в пожертвование в фонд, помогающий детям с нервно-мышечными заболеваниями.

Помимо этого, для зрителей организуют «Станцию первых» — комфортную трибуну в финишном городке петербургского марафона. Оттуда откроется идеальный вид на финиш, а следить за ходом марафона можно будет в прямом эфире на гигантских телеэкранах.

Сам марафон «Белые ночи» в этом году отмечает 35-летие и проходит в международном статусе, входя в Лигу марафонов БРИКС. 4 июля в 22.00 по московскому времени тысячи бегунов стартуют от «Газпром Арены», чтобы преодолеть 10 или 42,2 км по вечернему городу. Знаменитый ночной формат позволит участникам избежать летней жары и показать высокие результаты, пробегая мимо главных символов Петербурга — Казанского собора, Петропавловской крепости и Исаакиевского собора — прямиком к финишу на Дворцовой площади.

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