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Польша — Саудовская Аравия: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Польша — Саудовская Аравия 26 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Саудовской Аравии после матча с Аргентиной.
Фото Global Look Press

Саудовская Аравия — главная сенсация первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, скромная сборная обыграла Аргентину. Во втором матче «Соколы» встретятся с Польшей, которая в дебютной игре добилась лишь ничьей. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток бразильца Вилтона Сампайо прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», начало эфира в 15.45 мск.

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Польша
Саудовская Аравия

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, поляки — однозначные фавориты матча: поставить на победу «Белых орлов» можно с коэффициентом 1.80, это примерно 54% вероятности. Успех саудитов доступен с котировкой 5.30 (17%), ничья идет за меньшие 3.55 (27%).

Верите в еще одну победу Саудовской Аравии? Ставка в 1000 рублей на выигрыш андердога при благополучном исходе принесет 5300 рублей.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата игры намекают на серьезное преимущество поляков:

• победа Польши 1:0 идет за 5.00;

• 2:0 — за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.70.

В первом туре поляки скатали нулевую ничью с Мексикой, хотя у команды был шанс отличиться — Роберт Левандовски пробивал пенальти, но не переиграл вратаря. «Соколы» же сенсационно вонзили два мяча Аргентине и добились победы (2:1). Считаете, что саудиты не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 2.13.

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За Польшу, кроме Левандовски, выступают Аркадиуш Милик, Петр Зелиньски и другие топ-игроки. Индивидуальный тотал «Белых орлов» больше 1.5 мяча можно взять за 2.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.73.

Эти рынки на Саудовскую Аравию предложены с котировками 4.80 и 1.18 соответственно.

Аналитики не ждут яркого матча: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.50, обратная ставка идет за 1.60.

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Сборная Польши по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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Франция — Дания: прогноз на матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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