Польша — Саудовская Аравия: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Саудовская Аравия — главная сенсация первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, скромная сборная обыграла Аргентину. Во втором матче «Соколы» встретятся с Польшей, которая в дебютной игре добилась лишь ничьей. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток бразильца Вилтона Сампайо прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», начало эфира в 15.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, поляки — однозначные фавориты матча: поставить на победу «Белых орлов» можно с коэффициентом 1.80, это примерно 54% вероятности. Успех саудитов доступен с котировкой 5.30 (17%), ничья идет за меньшие 3.55 (27%).
Верите в еще одну победу Саудовской Аравии? Ставка в 1000 рублей на выигрыш андердога при благополучном исходе принесет 5300 рублей.
Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата игры намекают на серьезное преимущество поляков:
• победа Польши 1:0 идет за 5.00;
• 2:0 — за 6.60;
• ничья 1:1 — за 6.70.
В первом туре поляки скатали нулевую ничью с Мексикой, хотя у команды был шанс отличиться — Роберт Левандовски пробивал пенальти, но не переиграл вратаря. «Соколы» же сенсационно вонзили два мяча Аргентине и добились победы (2:1). Считаете, что саудиты не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 2.13.
За Польшу, кроме Левандовски, выступают Аркадиуш Милик, Петр Зелиньски и другие топ-игроки. Индивидуальный тотал «Белых орлов» больше 1.5 мяча можно взять за 2.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.73.
Эти рынки на Саудовскую Аравию предложены с котировками 4.80 и 1.18 соответственно.
Аналитики не ждут яркого матча: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.50, обратная ставка идет за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2