Саудовская Аравия — главная сенсация первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, скромная сборная обыграла Аргентину. Во втором матче «Соколы» встретятся с Польшей, которая в дебютной игре добилась лишь ничьей. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток бразильца Вилтона Сампайо прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», начало эфира в 15.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, поляки — однозначные фавориты матча: поставить на победу «Белых орлов» можно с коэффициентом 1.80, это примерно 54% вероятности. Успех саудитов доступен с котировкой 5.30 (17%), ничья идет за меньшие 3.55 (27%).

Верите в еще одну победу Саудовской Аравии? Ставка в 1000 рублей на выигрыш андердога при благополучном исходе принесет 5300 рублей.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата игры намекают на серьезное преимущество поляков:

• победа Польши 1:0 идет за 5.00;

• 2:0 — за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.70.

В первом туре поляки скатали нулевую ничью с Мексикой, хотя у команды был шанс отличиться — Роберт Левандовски пробивал пенальти, но не переиграл вратаря. «Соколы» же сенсационно вонзили два мяча Аргентине и добились победы (2:1). Считаете, что саудиты не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 2.13.

За Польшу, кроме Левандовски, выступают Аркадиуш Милик, Петр Зелиньски и другие топ-игроки. Индивидуальный тотал «Белых орлов» больше 1.5 мяча можно взять за 2.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.73.

Эти рынки на Саудовскую Аравию предложены с котировками 4.80 и 1.18 соответственно.

Аналитики не ждут яркого матча: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.50, обратная ставка идет за 1.60.