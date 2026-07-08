ДоброFON и фонд «Важные люди» подвели итоги благотворительной акции на марафоне «Белые ночи»

По итогам акции на помощь подопечным фонда был собран 1 млн рублей.

4 июля в Санкт-Петербурге состоялся 35-й марафон «Белые ночи». Букмекерская компания FONBET второй год подряд выступила официальным спонсором мероприятия и была представлена двумя стендами.

Роман Костомаров и Оксана Домнина.

3 и 4 июля участники и гости марафона могли присоединиться к благотворительной акции ДоброFON в поддержку фонда «Важные люди». Любой желающий мог внести свой вклад, пробежав дистанцию на интерактивной беговой дорожке на стенде благотворительной программы. Каждый преодоленный метр на дистанции конвертировался в пожертвование в режиме реального времени. Всего за два дня участники акции пробежали 100 тысяч метров. Эту цифру ДоброFON умножил на 10, а получившуюся сумму направил на помощь подопечным фонда — детям с нервно-мышечными заболеваниями.

К акции также присоединились амбассадоры и друзья ДоброFON: олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина, фигуристки Анастасия Скопцова и Станислава Константинова, а также триатлонистка и фитнес-блогер Анастасия Тукмачева. Все они пробежали свои «добрые километры» на благотворительной дорожке, а Роман Костомаров также выступил с лекцией «Утро с чемпионами: реальные истории преодоления и успеха», в ходе которой поделился личным опытом борьбы, восстановления и поиска мотивации.

Анастасия Тукмачева.

«Марафон «Белые ночи» — один из крупнейших и самых красивых массовых забегов в стране, и мы рады возможности вновь выступить его партнером. Как и двумя месяцами ранее на Казанском марафоне, вместе с нашими друзьями из фонда «Важные люди» мы провели благотворительную акцию, объединившую спорт, добрые дела и тысячи неравнодушных людей. Для нас важно, чтобы участие в массовых спортивных событиях приносило не только яркие эмоции, но и реальную помощь тем, кто в ней нуждается», — рассказал Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET.

В день забегов, 4 июля, официальный партнер марафона открыл в стартовом городке «Станцию первых». Здесь зрители могли наблюдать за финишем участников с первых рядов, а также следить за ходом забегов в прямом эфире на огромных телеэкранах.

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