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Сегодня, 13:15

Франция — Дания: прогноз на матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Дания 26 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Оливье Жиру после матча с Австралией.
Фото Global Look Press

26 ноября пройдет один из главных матчей группового этапа чемпионата мира в Катаре — действующий чемпион Франция встретится с Данией. Игра пройдет в Дохе на «Стадионе 974», стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 18.55 мск.

Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Франция
Дания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Трехцветных» серьезными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.86, вероятность — около 52%. Успех датчан идет за 4.80 (21%) — это самый маловероятный результат встречи. Ничья доступна с котировкой 3.60 (27%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество французов:

• победа Франции 1:0 идет за 5.50;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• успех чемпионов 2:0 — за 7.20.

«Датский динамит» не проигрывал Франции на протяжении трех матчей: дважды победил в Лиге наций и выковал ничью в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Поставить на то, что датчане снова не уступят «Трехцветным», можно с коэффициентом 2.05.

Аналитики не ждут много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.69.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.13, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.71.

Гризманн, Мбаппе и&nbsp;Жиру. Франция — Дания: Мбаппе и Гризманн накажут скандинавов за издевательства в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Франция — Дания 26 ноября 2022 года

После скомканной ничьей с Тунисом (0:0) команда Каспера Юльманна остро нуждается в очках, Франция же после разгрома австралийцев (4:1) может позволить сыграть вничью. В последние годы Дания превратилась в ночной кошмар французов: команды встречались на групповом этапе ЧМ-2018 и в прошедшем сезоне Лиги наций. Во всех трех играх «Датский динамит» не проиграл, а в последних двух — победил. Причем за три встречи «Трехцветные» лишь раз прошили соперника — отличился Карим Бензема, который из-за травмы пропускает турнир в Катаре.

Вдобавок, несмотря на яркий разгром Австралии, Франция в 2022-м натужно выступает против топ-сборных: в Лиге наций дважды проиграла датчанам, ни разу не обыграла Хорватию и даже Австрию переиграла лишь раз.

Рекомендуемая ставка: Дания не проиграет за 2.05.

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Сборная Дании по футболу
Сборная Франции по футболу
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Тунис — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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