Франция — Дания: прогноз на матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года
26 ноября пройдет один из главных матчей группового этапа чемпионата мира в Катаре — действующий чемпион Франция встретится с Данией. Игра пройдет в Дохе на «Стадионе 974», стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 18.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Трехцветных» серьезными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.86, вероятность — около 52%. Успех датчан идет за 4.80 (21%) — это самый маловероятный результат встречи. Ничья доступна с котировкой 3.60 (27%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 3600 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество французов:
• победа Франции 1:0 идет за 5.50;
• ничья 1:1 — за 6.60;
• успех чемпионов 2:0 — за 7.20.
«Датский динамит» не проигрывал Франции на протяжении трех матчей: дважды победил в Лиге наций и выковал ничью в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Поставить на то, что датчане снова не уступят «Трехцветным», можно с коэффициентом 2.05.
Аналитики не ждут много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.69.
Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.13, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.71.
Прогноз и ставка на матч Франция — Дания 26 ноября 2022 года
После скомканной ничьей с Тунисом (0:0) команда Каспера Юльманна остро нуждается в очках, Франция же после разгрома австралийцев (4:1) может позволить сыграть вничью. В последние годы Дания превратилась в ночной кошмар французов: команды встречались на групповом этапе ЧМ-2018 и в прошедшем сезоне Лиги наций. Во всех трех играх «Датский динамит» не проиграл, а в последних двух — победил. Причем за три встречи «Трехцветные» лишь раз прошили соперника — отличился Карим Бензема, который из-за травмы пропускает турнир в Катаре.
Вдобавок, несмотря на яркий разгром Австралии, Франция в 2022-м натужно выступает против топ-сборных: в Лиге наций дважды проиграла датчанам, ни разу не обыграла Хорватию и даже Австрию переиграла лишь раз.
Рекомендуемая ставка: Дания не проиграет за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2