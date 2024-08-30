На матче «Пари НН» — «Зенит» будет работать переводчик жестового языка. Впервые в истории РПЛ

31 августа благотворительный фонд «Пари и побеждай» привлечет переводчика русского жестового языка Маргариту Старцеву к трансляции матча «Пари НН» и «Зенита». Пресс-конференции, интервью футболистов и тренеров переведут на русский жестовый язык (РЖЯ) в прямом эфире телеканала «Матч! Премьер».

Участие переводчика РЖЯ на игре «Пари НН» — «Зенит» станет первым для российской премьер-лиги опытом адаптации интервью во время матча для футбольных фанатов с ограничениями слуха.

«В России живут около 13 миллионов человек с нарушениями слуха, и сейчас их возможности потребления спортивного контента сильно ограничены. Например, нет субтитров или его не переводят на РЖЯ. Мы счастливы, что дадим глухим людям возможность углубить свои знания игры и понять, что говорят любимые футболисты и их наставники. Очень хочу, чтобы этот первый опыт стал новой нормой», — заявила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

«Как футбольная болельщица и специалист в области перевода на жестовый язык, я воодушевлена возможностью поработать на матче чемпионата России. Было бы прекрасно дать глухим зрителям возможность получить более широкую информацию, создать прецеденты для нового уровня общения между болельщиками и расширить базу знаний. Это значительно повысит интерес к игре, вовлеченность глухих болельщиков и их семей», — считает переводчица РЖЯ Маргарита Старцева.

«Пари НН» и «Зенит» встретятся в седьмом туре РПЛ в субботу, 31 августа. Студия «Матч! Премьер», предшествующая этой игре, начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода стартует в 17.20 мск.