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На матче «Пари НН» — «Зенит» будет работать переводчик жестового языка. Впервые в истории РПЛ

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31 августа благотворительный фонд «Пари и побеждай» привлечет переводчика русского жестового языка Маргариту Старцеву к трансляции матча «Пари НН» и «Зенита». Пресс-конференции, интервью футболистов и тренеров переведут на русский жестовый язык (РЖЯ) в прямом эфире телеканала «Матч! Премьер».

Участие переводчика РЖЯ на игре «Пари НН» — «Зенит» станет первым для российской премьер-лиги опытом адаптации интервью во время матча для футбольных фанатов с ограничениями слуха.

«В России живут около 13 миллионов человек с нарушениями слуха, и сейчас их возможности потребления спортивного контента сильно ограничены. Например, нет субтитров или его не переводят на РЖЯ. Мы счастливы, что дадим глухим людям возможность углубить свои знания игры и понять, что говорят любимые футболисты и их наставники. Очень хочу, чтобы этот первый опыт стал новой нормой», — заявила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

«Как футбольная болельщица и специалист в области перевода на жестовый язык, я воодушевлена возможностью поработать на матче чемпионата России. Было бы прекрасно дать глухим зрителям возможность получить более широкую информацию, создать прецеденты для нового уровня общения между болельщиками и расширить базу знаний. Это значительно повысит интерес к игре, вовлеченность глухих болельщиков и их семей», — считает переводчица РЖЯ Маргарита Старцева.

«Пари НН» и «Зенит» встретятся в седьмом туре РПЛ в субботу, 31 августа. Студия «Матч! Премьер», предшествующая этой игре, начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода стартует в 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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