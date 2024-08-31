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«Спартак» — «Рубин»: красно-белые избавились от Соболева и вздохнут полной грудью

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 31 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 августа в седьмом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Рубин». Матч пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность данного исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.40 (23%), успех «Рубина» — за 5.90 (12%).

На то, что казанцы не уступят в Москве (Х2), котировка — 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.90. В семи последних матчах с участием красно-белых не было обмена голами.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Спартака» — за 7.50;

  • 2:1 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Рубин»

За день до игры с «Рубином» «Спартак» наконец избавился от отравлявшего атмосферу Александра Соболева и теперь может сосредоточиться на игре. Благо она у команды Станковича на старте сезона есть: в РПЛ у нее три победы, две ничьих (в том числе с «Зенитом») и одно поражение. Забивают москвичи в среднем 1.5 мяча за 90 минут. Казанцы менее стабильны: хотя у них всего на один балл меньше (10), они набрали их исключительно в играх с аутсайдерами.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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0
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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