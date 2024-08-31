«Спартак» — «Рубин»: красно-белые избавились от Соболева и вздохнут полной грудью
31 августа в седьмом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Рубин». Матч пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев.
«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность данного исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.40 (23%), успех «Рубина» — за 5.90 (12%).
На то, что казанцы не уступят в Москве (Х2), котировка — 2.50.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.
Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.90. В семи последних матчах с участием красно-белых не было обмена голами.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Рубин»
За день до игры с «Рубином» «Спартак» наконец избавился от отравлявшего атмосферу Александра Соболева и теперь может сосредоточиться на игре. Благо она у команды Станковича на старте сезона есть: в РПЛ у нее три победы, две ничьих (в том числе с «Зенитом») и одно поражение. Забивают москвичи в среднем 1.5 мяча за 90 минут. Казанцы менее стабильны: хотя у них всего на один балл меньше (10), они набрали их исключительно в играх с аутсайдерами.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1