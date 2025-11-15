Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года по версии ISSF

Лада Денисова вышла в финальную часть голосования за звание лучшего спортсмена года Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Кроме россиянки, на звание претендуют шестикратная чемпионка мира норвежка Жанетт Хегг Дуэстад, бразильянка Бренда Родригес, киприотка Константия Николау и двукратная чемпионка Европы датчанка Рикке Ибсен.

Голосование продлится до 20 ноября.

В этом сезоне 23-летняя Денисова выиграла золото на этапе Кубка мира на Кипре и бронзовую награду на этапе серии в Италии.