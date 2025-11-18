Стрельба
Новости
Пулевая стрельба Стендовая стрельба Олимпиада
Уведомления
Главная
Стрельба

Сегодня, 11:18

Российских стрелков не пустили на Сурдлимпиаду из-за оружия

Анастасия Пилипенко

Стрелков из России не допустили к участию в летней Сурдлимпиаде в Токио по соображениям безопасности.

«Организаторы не допустили россиян до участия в турнире по спортивному ориентированию, потому что при принятии такого решения опирались на позицию Международной федерации спортивного ориентирования по этому вопросу, — сообщили ТАСС в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России (СКР). — К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие».

Сурдлимпийские игры начались 15 ноября. Российские спортсмены участвуют в турнире как индивидуальные нейтральные атлеты. Они допущены к личным соревнованиям в бадминтоне, шоссейном велоспорте, маунтинбайке, вольной и греко-римской борьбе, гольфе, дзюдо, карате, теннисе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и тхэквондо.

В Токио разыграют 212 комплектов медалей в 21 виде спорта. В Играх участвуют около 3 тысяч спортсменов из более чем 70 стран. Церемония закрытия пройдет 26 ноября.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года по версии ISSF

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости