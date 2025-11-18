Российских стрелков не пустили на Сурдлимпиаду из-за оружия

Стрелков из России не допустили к участию в летней Сурдлимпиаде в Токио по соображениям безопасности.

«Организаторы не допустили россиян до участия в турнире по спортивному ориентированию, потому что при принятии такого решения опирались на позицию Международной федерации спортивного ориентирования по этому вопросу, — сообщили ТАСС в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России (СКР). — К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие».

Сурдлимпийские игры начались 15 ноября. Российские спортсмены участвуют в турнире как индивидуальные нейтральные атлеты. Они допущены к личным соревнованиям в бадминтоне, шоссейном велоспорте, маунтинбайке, вольной и греко-римской борьбе, гольфе, дзюдо, карате, теннисе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и тхэквондо.

В Токио разыграют 212 комплектов медалей в 21 виде спорта. В Играх участвуют около 3 тысяч спортсменов из более чем 70 стран. Церемония закрытия пройдет 26 ноября.