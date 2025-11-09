Аристархов рассказал, что иностранцы рады россиянам на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Россиянин Антон Аристархов рассказал об атмосфере на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Египте.

8 ноября Аристархов стал бронзовым призером первенства мира.

«Атмосфера замечательная. Поскольку крайний международный старт перед большим перерывом был именно здесь, в Каире, присутствует некая ностальгия и теплые воспоминания. Спортсмены других стран определенно рады нам, по многим нашим знакомым и мы скучали, поэтому атмосфера очень дружная», — цитирует Аристархова ТАСС.

Чемпионат мира по пулевой стрельбе проходит в Каире с 6 по 18 ноября.