18 ноября, 22:46

Скончался олимпийский чемпион по стрельбе Петров

Алина Савинова

Олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров скончался в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

«Сегодня на 88-м году жизни не стало одного из выдающихся стрелков мира, олимпийского чемпиона Игр-1968 и серебряного призера Игр-1972, абсолютного рекордсмена мира 1970 года, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР Евгения Александровича Петрова», — говорится в заявлении федерации.

Организация выразила соболезнования родным и близким стрелка.

Петров также пять раз выигрывал чемпионат мира в командных соревнованиях и один раз — в личных. На Олимпиаде 1976 года он был старшим тренером сборной СССР, а на Играх-1992 — главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды.

