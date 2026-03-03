Аристархов выиграл второе золото на чемпионате Европы по стрельбе

Россиянин Антон Аристархов второй раз стал победителем чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Ереване.

Аристархов одержал победу в упражнении «Соло, пистолет пневматический, 10 м». В финале он оказался сильнее представителя Германии Пауля Фрелиха — 15:14. Бронзовую награду завоевал чех Павел Шейбал.

Ранее на турнире российский спортсмен также выиграл золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Соревнования завершатся 4 марта. Международная федерация спортивной стрельбы допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных стартах в индивидуальном нейтральном статусе.

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