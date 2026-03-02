Белорусы Яскевич и Казак стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Белорусские спортсмены Любовь Яскевич и Иван Казак заняли третье место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Ереване.
Они набрали 412,8 балла в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Золото чемпионата Европы выиграли венгры Вероника Майор и Акош Надь (479,1). Серебро у турок Шеввал Тархан и Юсуфа Дикеча (475,6).
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит в Ереване с 27 февраля по 5 марта в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.
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