Российские юниоры выиграли золото в стрельбе из винтовки на чемпионате Европы
Российские юниоры Ярослав Климин, Камиль Нуриахметов и Никита Масленников стали чемпионами Европы в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.
В командном упражнении россияне опередили представителей Италии и Австрии.
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит в хорватском Осиеке и завершится 17 мая. Российские спортсмены допущены к участию в международных соревнованиях только в индивидуальном нейтральном статусе.
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