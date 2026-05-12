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Российские юниоры выиграли золото в стрельбе из винтовки на чемпионате Европы

Алина Савинова

Российские юниоры Ярослав Климин, Камиль Нуриахметов и Никита Масленников стали чемпионами Европы в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.

В командном упражнении россияне опередили представителей Италии и Австрии.

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит в хорватском Осиеке и завершится 17 мая. Российские спортсмены допущены к участию в международных соревнованиях только в индивидуальном нейтральном статусе.

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