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1 марта, 18:48

Аристархов стал победителем чемпионата Европы в стрельбе с дистанции 10 метров

Сергей Ярошенко

Россиянин Антон Аристархов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Ереване.

27-летний россиянин стал победителем в стрельбе с дистанции 10 метров из пневматического пистолета. Второе место занял немец Робин Вальтер. На третьей строчке расположился швейцарец Джейсон Солари.

Для Аристархова это перве личное золото первенства Европы. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира в стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров.

Соревнования в столице Армении завершатся 4 марта.

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