Тренер сборной России Кокорышкина отметила, что стрелок Аристархов проявил характер на ЧМ

Старший тренер сборной России Наталья Кокорышкина прокомментировала третье место россиянина Антона Аристархова на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

«Чемпионат мира всегда важный этап для спортсмена, и замечательно, что Антон завоевал бронзу среди лучших стрелков мира. Всегда хочется большего, но это спорт, и стрельба на 50 метров самая сложная дисциплина у пистолетчиков. Антон молодчина, он вытащил себя, начало было сложным, и он показал характер», — цитирует Кокорышкину ТАСС.

Аристархов завоевал бронзу в стрельбе из пистолета с 50 метров. Турнир в Каире завершится 18 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.