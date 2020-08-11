«Зенит» начал с победы, в «Спартаке» — очередные перемены, что ждет Широкова за избиение судьи

«Зенит» обыграл «Ротор» в матче 1-го тура РПЛ — 2:0.

Рассказываем, кто будет отвечать за селекцию красно-белых.

Самое важное — не совершать таких промахов, когда карьера после спорта только начинается.

Александр Бобров — о ситуации в российском судействе, включая инсайды о будущих изменениях.

Четыре года назад тренера назначили в сборную.