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«Зенит» начал с победы, в «Спартаке» — очередные перемены, что ждет Широкова за избиение судьи

21:30
«Ротор» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Ротор» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 11 августа.

Голы Дзюбы и Дриусси принесли «Зениту» победу над «Ротором»

«Зенит» обыграл «Ротор» в матче 1-го тура РПЛ — 2:0.

Кто стал новым скаутом «Спартака»

Рассказываем, кто будет отвечать за селекцию красно-белых.

Фатальная ошибка Широкова? Рабинер — о поступке Романа и его последствиях

Самое важное — не совершать таких промахов, когда карьера после спорта только начинается.

Как «убивают» арбитров. Когда закончатся скандалы в РПЛ

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Черчесов — уже №1 в сборной России. И через месяц побьет достижение Лобановского

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