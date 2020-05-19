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Заражение в «Динамо», Хабиб впервые рассказал про отца, новый контракт Семака

22:00
Николай Комличенко спрятался. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко спрятался. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 20 июня.

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Отсутствие болельщиков на стадионе изменило атмосферу соревнований.

«В Дагестане превалировали настроения: «Мы не боимся никаких вирусов». А сейчас ситуация тяжелая». Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев — о тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

ЦИФРА ДНЯ
5
человек
у такого количества людей в «Динамо» выявили отклонения от нормы по итогам тестирования на COVID-19
ЦИТАТА
Почему в Дагестане сложилась такая ситуация? Это связано с игнорированием возможных последствий вируса. И с некоторыми сильными традициями народа.
Гаджи Гаджиев
Бывший главный тренер «Анжи»

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