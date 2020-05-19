Заражение в «Динамо», Хабиб впервые рассказал про отца, новый контракт Семака
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 20 июня.
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Призывы отменить доигровку РПЛ и Кубка России из-за коронавируса выглядят странно
У Абдулманапа Нурмагомедова — коронавирус. Хабиб впервые высказался о здоровье отца, а Ислам Махачев сообщил, что знаменитый тренер снова в коме.
Как прогрессируют петербуржцы под руководством российского специалиста.
Отсутствие болельщиков на стадионе изменило атмосферу соревнований.
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев — о тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.
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