Заражение в «Динамо», Хабиб впервые рассказал про отца, новый контракт Семака

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 20 июня.

Призывы отменить доигровку РПЛ и Кубка России из-за коронавируса выглядят странно

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5 человек у такого количества людей в «Динамо» выявили отклонения от нормы по итогам тестирования на COVID-19

ЦИТАТА Почему в Дагестане сложилась такая ситуация? Это связано с игнорированием возможных последствий вируса. И с некоторыми сильными традициями народа.

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