Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

В футболе — революция, в биатлоне — крах, на Евро-2020 — скандал с билетами

19:00
В РПЛ станет больше матчей. Вопрос — когда? Фото Александр Федоров, "СЭ"
В РПЛ станет больше матчей. Вопрос — когда? Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 16 января.

Расширение РПЛ и реформа Кубка России. Главное

Общее собрание клубов премьер-лиги приняло ряд решений.

Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»

Вторая часть эксклюзивного интервью хавбека ЦСКА.

Бакаев и «Рубин»: что здесь не так. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора — о самой громкой футбольной истории этой зимы.

Эсекиэль Понсе: «Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!»

Честное и самокритичное интервью аргентинского нападающего «Спартака».

Как спекулянты и хакеры забрали у фанатов билеты на Евро-2020. Расследование «СЭ»

Болельщики бьют тревогу: огромная часть билетов на матчи сборной России, которую распространял РФС через объединение «Наши парни», оказалась на черном рынке

ЦИФРА ДНЯ
18
команд
большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения лиги
ЦИТАТА
Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!
Эсекиэль Понсе
форвард «Спартака»

Расширение РПЛ: прогресс или путь в никуда? Live Короткина и Сизякина

читать >

Пока мы чужие на празднике биатлона

читать >

Устроят ли Медведев и Рублев русский четвертьфинал?

читать >

Лигу покидает иностранная звезда. Шведский форвард устал от России

читать >

Биатлонный мазохизм. Результатов нет, рейтинги — есть

читать >

Таблица трансферов РПЛ. Главные переходы

читать >

Я тебя очень уважаю, мэн. Конор забыл, что такое трэш-ток

читать >

Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир