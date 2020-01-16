В футболе — революция, в биатлоне — крах, на Евро-2020 — скандал с билетами
19:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 16 января.
Расширение РПЛ и реформа Кубка России. Главное
Общее собрание клубов премьер-лиги приняло ряд решений.
Вторая часть эксклюзивного интервью хавбека ЦСКА.
Авторская колонка известного комментатора — о самой громкой футбольной истории этой зимы.
Честное и самокритичное интервью аргентинского нападающего «Спартака».
Болельщики бьют тревогу: огромная часть билетов на матчи сборной России, которую распространял РФС через объединение «Наши парни», оказалась на черном рынке
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ЦИТАТА
Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!
Расширение РПЛ: прогресс или путь в никуда? Live Короткина и Сизякиначитать >
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