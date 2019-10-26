Тедеско меняет «Спартак», Медведева и багаж Тутберидзе, «Вашингтон» и Кузнецов в огне

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 26 октября.

ДЕРБИ. Тедеско — о «Локомотиве», трансферах и игре в три защитника

В воскресенье в одно время в российской премьер-лиге пройдут два столичных дерби. Перед игрой с «Локомотивом» главный тренер «Спартака» ответил на наиболее актуальные вопросы.

ДЕРБИ. Панченко — о ЦСКА, приглашении Гончаренко и ситуации в «Динамо»

Еще одно воскресное противостояние в Москве — между ЦСКА и «Динамо». Перед игрой форвард бело-голубых Кирилл Панченко оценил состояние своей бывшей и нынешней команд.

ИНТЕРВЬЮ. «Между мной и Шалимовым вбивали клин»

Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объяснил, почему всего десять дней проработал в тренерском штабе «Ахмата». Он рассказал о внезапном уходе из грозненского клуба, Игоре Шалимове и Денисе Глушакове.

ХОККЕЙ. Семь минут, которые потрясли НХЛ

В одном из ночных матчей НХЛ «Вашингтон» победил «Ванкувер» — 6:5. «Столичные» оперативно организовали исторический камбэк, отыгравшись с 1:5. У Евгений Кузнецова — дубль.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Трагедия Медведевой

Короткая программа Skate Canada у девушек осталась за Рикой Кихирой — японка уверенно опередила всех. Россиянка Александра Трусова на третьем месте, а Евгения Медведева — шестая. После ее жесткого падения болельщики в соцсетях грустно шутят об исчерпанном багаже Этери Тутберидзе, а также приходят ко мнению: бывшую чемпионку спасет только ее экс-тренер.

Шандор Варга: «Венгер был готов работать в России. Им интересовался «Спартак»

У Головина голевая передача. У «Монако» первая гостевая победа

«Лестер» забил девять в Саутгемптоне. Варди рвал и метал!

«Хабиб, он поплыл!» Макгрегор у Урганта

Ольга Смородская уверена: «Локо» победит «Спартак» — 2:0

Почему Тедеско обыграет Семина. Пять причин

На своей волне. Куда делся Марат Измайлов?

Кто виноват в фиаско русского таланта «Рейнджерс»? Вместо крутого сезона в НХЛ — возвращение в КХЛ

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