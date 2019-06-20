Сын прославит Слуцкого? В Глушакова не стоит плевать? Комбаров ушел прицепом?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 20 июня.

ГОСТЬ. Леонид Слуцкий: "Сын мечтает, чтобы однажды меня назвали "Отец рэпера Ливейта"

На прошлой неделе Слуцкий несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами. Мы уже публиковали три части этого интервью: первая была про будущее Леонида Викторовича, вторая – о проблемах футбольной школы Слуцкого в Волгограде, третья – о сезоне "Витесса" и в целом о голландском футболе. Сейчас перед вами четвертая часть разговора.

ЧАСТЬ №2. Овечкин – величайший снайпер, суперсезон Кучерова, ошибка НХЛ по Малкину. Боумэн – о русских суперзвездах

Вторая часть большого интервью легендарного канадского тренера, 9-кратного обладателя Кубка Стэнли – об Овечкине, Кучерове и Малкине, Тарасове и Тихонове, канадском и советском хоккее.

9 ЛЕТ В КЛУБЕ. Дмитрий Комбаров. Прощальное интервью защитника после ухода из "Спартака"

32-летний футболист, покинувший красно-белых по обоюдному согласию сторон, ответил на вопросы обозревателя "СЭ" Сергея Егорова. Обидно ли ему вот так покидать родной клуб?

"СПАРТАК". А если сделать так, как в "Баварии"?

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что в 2023 году собирается отдать власть болельщикам. В качестве примера он привел "Баварию". Изучаем, как устроено управление мюнхенским клубом.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ РАБИНЕРА. Не плюйте в Глушакова!

Многие спартаковские болельщики сейчас злорадно хохочут и плюют в спину Денису Глушакову, который уходит из "Спартака" не по собственному желанию. Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер возмущен их поведение и даем им жесткую отповедь.

БОМБА. Крутое интервью Задорова – о "Колорадо", сборной, нытиках в хоккее и русских драках

В гостях у "СЭ" побывал защитник "Колорадо" и сборной России Никита Задоров. Ведущие в студии были – Игорь Еронко и Михаил Зислис. Разговор получился максимально откровенным.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ. "Зенит", "Манчестер Сити" или "Барселона"? Чей чемпионат сильнее?

По традиции "СЭ" сравнил основные статистические показатели чемпиона и лучшего бомбардира чемпионата России с показателями лидеров ведущих европейских первенств. Впервые за долгое время победителями всех шести ведущих турниров Европы стали главные фавориты.

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