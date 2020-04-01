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«Спартак» сократил зарплаты, «Адмирал» больше не в КХЛ, революция в российском биатлоне

20:30
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 1 апреля.

«Спартак» сократился на 40 процентов. Инсайды «СЭ»

Игроки основного состава согласились на предложение клуба по снижению зарплат.

Первая жертва коронавируса в КХЛ. «Адмирал» не сыграет в лиге в новом сезоне

Главные события дня — в обзоре Алексея Шевченко.

Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция

Тренеры и ветераны призывают уйти в отставку действующего президента федерации.

Печальную судьбу «Адмирала» повторят и другие. Российский спорт из-за коронавируса ждут большие потрясения

Дальневосточный клуб вряд ли окажется единственным, кто пострадает от пандемии.

Кокорин, Миранчук, Баринов. Кто начнет следующий сезон в западных клубах после пандемии?

Обозреватель «СЭ» — о том, кто из российских футболистов может перебраться в Европу.

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