«Спартак» сократил зарплаты, «Адмирал» больше не в КХЛ, революция в российском биатлоне

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 1 апреля.



«Спартак» сократился на 40 процентов. Инсайды «СЭ»

Игроки основного состава согласились на предложение клуба по снижению зарплат.

ЦИФРА ДНЯ

31 мая РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до конца весны

ЦИТАТА Люди, видимо, подготовились к 1 апреля. Письмо о моей отставке — худшее, что можно сейчас сделать в российском биатлоне

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