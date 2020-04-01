«Спартак» сократил зарплаты, «Адмирал» больше не в КХЛ, революция в российском биатлоне
20:30
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 1 апреля.
«Спартак» сократился на 40 процентов. Инсайды «СЭ»
Игроки основного состава согласились на предложение клуба по снижению зарплат.
Главные события дня — в обзоре Алексея Шевченко.
Тренеры и ветераны призывают уйти в отставку действующего президента федерации.
Печальную судьбу «Адмирала» повторят и другие. Российский спорт из-за коронавируса ждут большие потрясения
Дальневосточный клуб вряд ли окажется единственным, кто пострадает от пандемии.
Обозреватель «СЭ» — о том, кто из российских футболистов может перебраться в Европу.
ЦИФРА ДНЯ
31
мая
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