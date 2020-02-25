Слезы Джордана на прощании с Коби, куда уйдет Головин, коронавирус отменяет спорт

Самые важные новости дня — главное, что произошло к вечеру вторника, 25 февраля

В Лос-Анджелесе прошла официальная церемония прощания с великим баскетболистом и его дочерью.

ЦИФРА ДНЯ

2 года назад хоккейная сборная России выиграла золото Олимпиады-2018, в финале победив Германию — 4:3 (ОТ).

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