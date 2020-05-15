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РПЛ и Кубок возобновят, в хоккейном ЦСКА сокращение зарплат, Загитова в составе сборной

22:45
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 15 мая.

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Обозреватель «СЭ» — о продолжении сезона РПЛ.

В ЦСКА рубят многомиллионные контракты. Потолок уничтожает завышенные зарплаты в КХЛ

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Настал идеальный момент для возвращения Загитовой. Сезон будет уникальным, а Кубок России — главным трофеем мира

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Все особенности бундеслиги.

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Гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube стал один из самых популярных футбольных комментаторов Владимир Стогниенко.

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21
июня
день возобновления чемпионата и Кубка России по футболу
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