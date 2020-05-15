РПЛ и Кубок возобновят, в хоккейном ЦСКА сокращение зарплат, Загитова в составе сборной
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 15 мая.
Рестарт РПЛ: болельщиков услышали, футболу — быть!
Обозреватель «СЭ» — о продолжении сезона РПЛ.
Уже пострадали Иван Телегин и Сергей Андронов.
Для Загитовой настало идеальное время вернуться.
Все особенности бундеслиги.
Гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube стал один из самых популярных футбольных комментаторов Владимир Стогниенко.
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