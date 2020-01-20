Нойштедтер говорит о Евро, Орлов хвалит комбинационный стиль «Зенита», «Торонто» манит русского вратаря

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 20 января.

Интервью «СЭ» дал полузащитник «Динамо» и сборной России.

ЦИФРА ДНЯ

16 очков отрыв «Ливерпуля» от «Ман Сити» в чемпионате Англии после победы над «Ман Юнайтед» (2:0)

ЦИТАТА РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем о ней принято думать за рубежом

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