Нойштедтер говорит о Евро, Орлов хвалит комбинационный стиль «Зенита», «Торонто» манит русского вратаря
17:54
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 20 января.
Роман Нойштедтер: «Черчесов уже знает, как играть с Бельгией»
Интервью «СЭ» дал полузащитник «Динамо» и сборной России.
Александр Великий снова творит невероятное. Два хет-трика подряд и восемь голов в трех матчах.
За океаном Александра Георгиева отправляют в «Мэйпл Лифс».
Найти дни для большего числа матчей будет очень непросто.
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о стиле игры «Зенита».
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ЦИТАТА
РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем о ней принято думать за рубежом
Когда Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»? И сколько денег он получит?читать >
Алексей Олейник: «Пытаться унизить Серроне могут или слабаки, или те, кто абсолютно ничего не понимает в ММА»читать >
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