Вечерний «СЭ»
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Нойштедтер говорит о Евро, Орлов хвалит комбинационный стиль «Зенита», «Торонто» манит русского вратаря

17:54
Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Нойштедтер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 20 января.

Роман Нойштедтер: «Черчесов уже знает, как играть с Бельгией»

Интервью «СЭ» дал полузащитник «Динамо» и сборной России.

Овечкин обогнал Лемье! До Гретцки — 202 гола

Александр Великий снова творит невероятное. Два хет-трика подряд и восемь голов в трех матчах.

«Торонто» хочет выменять русского вратаря «Рейнджерс». Что его может ждать в Канаде

За океаном Александра Георгиева отправляют в «Мэйпл Лифс».

РПЛ из 18 команд: куда вставить еще четыре тура? Придется играть в июне и феврале

Найти дни для большего числа матчей будет очень непросто.

Геннадий Орлов: «Смешно, когда говорят, что в «Зените» нет комбинационного футбола«

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о стиле игры «Зенита».

ЦИФРА ДНЯ
16
очков
отрыв «Ливерпуля» от «Ман Сити» в чемпионате Англии после победы над «Ман Юнайтед» (2:0)
ЦИТАТА
РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем о ней принято думать за рубежом
Роман Нойштедтер
полузащитник «Динамо» и сборной России

Когда Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»? И сколько денег он получит?

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