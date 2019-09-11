Новый «Спартак» в деталях, первый кризис Знарка, большие проблемы Малкина

Обозреватель «СЭ» подводит итог трудной игры, в которой наша национальная команда вырвала три очка в самой концовке.

В ближайшие дни пройдут турниры по фигурному катании серии «челленджер», и на всех трех россиянки способны победить.

«Спартак» под руководством бывшего главного тренера сборной ушел с 0:2, но уступил в овертайме «Авангарду» после роковой ошибки голкипера.

Он будет советником главы штаба сборной — Романа Ротенберга.