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Новый «Спартак» в деталях, первый кризис Знарка, большие проблемы Малкина

18:30
15 августа. Москва. Тушино. «Спартак» — «Тун» — 2:1. 58-я минута. Автор победного гола Андре Шюррле с Резиуаном Мирзовым, Айртоном и Эсекиэлем Понсе (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 августа. Москва. Тушино. «Спартак» — «Тун» — 2:1. 58-я минута. Автор победного гола Андре Шюррле с Резиуаном Мирзовым, Айртоном и Эсекиэлем Понсе (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 11 сентября.

Новая версия «Спартака». Плюсы и минусы. Трансферная аналитика Алексея Зинина

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Почему такая победа России — это хорошо. Рабинер о матче с Казахстаном

Обозреватель «СЭ» подводит итог трудной игры, в которой наша национальная команда вырвала три очка в самой концовке.

Загитова отдала соперницам первый ход. Медведева и Туктамышева бьют первыми

В ближайшие дни пройдут турниры по фигурному катании серии «челленджер», и на всех трех россиянки способны победить.

Молодой вратарь подвел Знарка. Вы только посмотрите, что случилось

«Спартак» под руководством бывшего главного тренера сборной ушел с 0:2, но уступил в овертайме «Авангарду» после роковой ошибки голкипера.

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Он будет советником главы штаба сборной — Романа Ротенберга.

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