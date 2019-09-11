Новый «Спартак» в деталях, первый кризис Знарка, большие проблемы Малкина
18:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 11 сентября.
Новая версия «Спартака». Плюсы и минусы. Трансферная аналитика Алексея Зинина
Читать полностьюсрок заключения Арда Турана за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и нападение в ночном клубе (футболист оправдан по статье «Сексуальные домогательства»)
Обозреватель «СЭ» подводит итог трудной игры, в которой наша национальная команда вырвала три очка в самой концовке.
В ближайшие дни пройдут турниры по фигурному катании серии «челленджер», и на всех трех россиянки способны победить.
«Спартак» под руководством бывшего главного тренера сборной ушел с 0:2, но уступил в овертайме «Авангарду» после роковой ошибки голкипера.
Он будет советником главы штаба сборной — Романа Ротенберга.
ЦИФРА ДНЯ
2
года и 8 месяцев
ЦИТАТА
Я просто начал сходить с ума. Ругался с тренером. С партнерами. Немного разочарован всеми
Осада. Тактика и план не помогли сборной России, спас стандартчитать >
Сергей Ковалев: «Доверял тренеру, а он мне дал воду из другой бутылки»читать >