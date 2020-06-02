Новый клуб для Семина, старт «Формулы-1», правление СБР против Драчева
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 2 июня.
Тула уже разбудила зверя в Дзюбе. Очередь Палыча?
По информации «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить «Арсенал».
После четырех месяцев бездействия команды будут работать в плотном графике как минимум до начала сентября.
Действующего президента обвиняют в нарушении законодательства РФ и биатлонном кризисе.
Бывший волейболист Руслан Аскеров сравнил Илона Маска с Юрием Гагариным.
Некоторые вернутся из аренды, другие будут искать новые клубы.
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