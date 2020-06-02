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Новый клуб для Семина, старт «Формулы-1», правление СБР против Драчева

21:00
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 2 июня.

Тула уже разбудила зверя в Дзюбе. Очередь Палыча?

По информации «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить «Арсенал».

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После четырех месяцев бездействия команды будут работать в плотном графике как минимум до начала сентября.

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Руслан Аскеров
бывший российский волейболист

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