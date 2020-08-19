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Ничьи «Спартака» и «Локомотива», новые рекорды Овечкина, интервью Малкома

21:30
Эсекиэль Понсе. Фото ФК «Спартак»
Эсекиэль Понсе. Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 19 августа.

Так что там по поводу фарм-клубов? Зеленов — о ничьей в матче «Уфа» — «Спартак»

Красно-белые доминировали в гостевом матче, но победить не смогли — 1:1.

Смолов опять выглядел плохо. Но спас Николича от первого поражения в РПЛ

В Екатеринбурге форвард забил первый гол после возвращения в «Локо», но до этого упустил убойный момент.

Новые рекорды Овечкина. Обошел Кросби и легендарного Хоу, до топ-10 в истории НХЛ — 10 голов

Разбираем дубль Александра Великого с точки зрения статистики.

Малком: «В «Зените» чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне»

Эксклюзивное интервью форварда сине-бело-голубых.

Русские не сдаются! Овечкин и Кузнецов вернули веру в «Вашингтон»

«Кэпиталз» еще побьются с «Айлендерс».

ЦИФРА ДНЯ
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«Вегас» стал первой командой, которая вышла во второй раунд Кубка Стэнли-2020
ЦИТАТА
В «Зените» чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне»
Малком
нападающий «Зенита»

«Кузнецов — настоящий зверь». Что пишут в Америке о голах русских звезд «Вашингтона»

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«В чемпионате России самое важное — забить первым». Марко Николич — о турнире РПЛ и потере очков

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ЦСКА победил «Хрустальный» на прокатах юниорок. Но это не более чем пролог

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«Вяльбе борется за спортсменов и смогла отодвинуть от команды Губерниева». Мнение Анфисы Резцовой о сборной и СБР

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«Второй карантин фигурное катание не переживет». Крик души тренера из Петербурга

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«В «Динамо» мне сказали, что в любой момент могу вернуться». Владимир Рыков — о тяжелом расставании с командой, помощи врачам, судьях и книгах

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Звездный час русского вратаря Худобина. В 34 года он впервые получил настоящий шанс в плей-офф НХЛ

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«Если заскочим в UFC — перебьем топов». Вадим Немков — о бое с Бейдером, Федоре и спецназе ГРУ

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