Ничьи «Спартака» и «Локомотива», новые рекорды Овечкина, интервью Малкома
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 19 августа.
Так что там по поводу фарм-клубов? Зеленов — о ничьей в матче «Уфа» — «Спартак»
Красно-белые доминировали в гостевом матче, но победить не смогли — 1:1.
В Екатеринбурге форвард забил первый гол после возвращения в «Локо», но до этого упустил убойный момент.
Разбираем дубль Александра Великого с точки зрения статистики.
Эксклюзивное интервью форварда сине-бело-голубых.
«Кэпиталз» еще побьются с «Айлендерс».
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